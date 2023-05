Près de 70 % des travailleurs du magasin Delhaize de Mons n’ont pas repris le travail : “il y a un réel malaise, une rupture de confiance”

”Une majorité du personnel, que nous pouvons estimer à près de 70 %, est actuellement considérée comme étant en maladie, et ne se présente donc pas au travail”, explique Rosario Sprio, permanent CNE. “Ce jeudi par exemple, l’on retrouvait principalement des étudiants dans les allées du magasin, aux côtés de six ou sept membres du personnel faisant partie de la direction.” Et la situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt.

À Mons comme ailleurs, les travailleurs, soutenus par leur syndicat, entendent en effet poursuivre la mobilisation, même si celle-ci revêt une forme différente. “La rupture de confiance avec la direction est totale, ils n’ont aucune envie de retourner au travail. Certains me disent avoir la boule au ventre à l’idée de devoir reprendre leur poste lundi. Il y a un réel malaise. Ils sont nombreux à passer sur le piquet de grève afin de voir comment on envisage la suite.”

La suite, c’est notamment un rassemblement du côté du magasin d’Hornu ce samedi matin. “On s’attend à voir débarquer l’huissier mais on doit malgré tout montrer à la clientèle que rien n’est réglé, qu’aucun accord n’a été conclu.” Sensibilisée aux revendications des travailleurs, la clientèle a régulièrement exprimé son soutien à ceux-ci. “La fréquentation des magasins chute drastiquement malgré leur réouverture”, confirme Rosario Sprio.

L’action de ce samedi devrait être soutenue par le SETca.