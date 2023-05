L’hypertension tue 25 000 belges chaque année : le CHU Ambroise Paré sensibilise les patients à être diagnostiqués

C’est un mal qui touche plus d’un adulte sur quatre en Belgique et pourtant, de nombreux patients s’ignorent. L’hypertension artérielle est un véritable fléau, considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme l’un des principaux risque de décès dans le monde puisqu’il est responsable de 9,4 millions de décès dans le monde chaque année et de plus de 25 000 décès annuels en Belgique. Au CHU Ambroise Paré, on redouble de ce fait d’effort pour sensibiliser le citoyen.