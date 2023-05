La société montoise Nurse&Co intègre Planet Group pour poursuivre son développement

L’intérêt pour Nurse&Co était quelque part logique. “D’un point de vue stratégique, il s’agit d’une acquisition très intéressante. En unissant nos forces, nous lui offrons un sérieux coup de pouce. Pour Planet Group, c’est par ailleurs l’occasion idéale d’étendre davantage ses activités actuelles à Bruxelles et en Flandre au reste de la Wallonie.” Précisons que la direction de Nurse&Co reste active malgré ces changements.

”Travailler à plus grande échelle permet un plus large éventail de projets et de nouvelles opportunités futures pour les deux parties”, estime Caroline Leleux, CEO de Nurse&Co. “Nous avons trouvé en Planet Group un partenaire fiable. Il y a une forte adéquation entre nos cultures d’entreprise et les valeurs que nous partageons. L’apport de connaissances internes supplémentaires nous offre plus de perspectives de croissance.”

La gamme actuelle de services sera ainsi étoffée. “C’est une belle occasion pour nos clients, le personnel de soins intérimaires et les infirmiers de progresser avec nous.” Nurse&Co a été fondée en 2012 et apparaît, dans le Hainaut et le Brabant wallon, comme un spécialiste en matière d’emploi médical et paramédical.