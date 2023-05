Mons : la rue des Fripiers reprend des couleurs

L’opération avait connu un véritable succès médiatique mais surtout, il a permis de rassembler les citoyens. “Tout le monde y prend part, il y a une très belle énergie autour de ce projet”, confirme Françoise Charlier, gérante des Sentiers de Charlye. “Nous accueillons notamment des groupes d’étudiants, des groupes d’amis, des familles,… Les commerçants participent quant à eux pendant leurs jours de congé ou de fermeture.”

Une seconde édition

Il y a quelques semaines, une seconde campagne de mise en peinture était lancée. Entre deux intempéries, l’engouement était perceptible. “On aurait pu penser qu’il serait moindre du fait que ce soit une deuxième fois mais pas du tout. Certains reviennent car ils avaient apprécié l’expérience, d’autres avaient raté la première occasion et saisissent donc celle-ci. Jeudi dernier, la météo a attiré énormément de monde. Nous avons même dû refuser des gens parce qu’il n’était pas possible d’être plus nombreux sur l’espace réservé.”

Si au départ, il s’agissait avec tout d’un projet individuel, Françoise Charlier bénéfice aujourd’hui du soutien des autorités locales via la Gestion centre-ville. “Cela se traduit par le prêt de barrières Nadar ou la présence de stewards urbains qui viennent prêter main-forte. Ils ont également pris en charge la création de Roll’up afin de donner de la visibilité aux sponsors.” Car le projet est bel et bien mené à titre privé, sans intervention financière de la ville.

La marque Sigma a par exemple offert, pour la seconde fois, toutes les peintures utilisées pour remettre un peu de couleur dans la rue des Fripiers. “Nous avions initialement tablé sur une pérennité de trois ans. La couleur aura finalement tenu quatre ans. Nous ne pensions pas recevoir à nouveau les pots de peinture gratuitement mais finalement, si. C’est un beau coup de pouce et une preuve supplémentaire que l’initiative est appréciée.”

Des pavés colorés… Et un dragon de trois mètres !

À ce jour, quelque 10 000 pavés ont déjà été remis en peinture. “La météo ne nous a pas vraiment aidés, nous n’avons peint que deux jours le mois dernier et six ou sept jours ce mois-ci. Nous avons encore peint en début de semaine car la météo était favorable. Nous faisons désormais une pause pour laisser la peinture sécher correctement avant la ducasse. Nous reprendrons le jour du petit Doudou, en collaboration avec le restaurant Camerluche.”

La rue des Fripiers reprend donc des couleurs, petit à petit. “Est-ce que cela profite aux commerçants ? C’est difficile à dire car il y a en plus eu la crise covid. En revanche, il est indéniable que la fréquentation est en hausse.” Objectif atteint donc, et la création prochaine d’un dragon de trois mètres de long sur les pavés montois devrait encore attirer un peu plus de curieux.