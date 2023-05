Événement pour le Doudou : Kendji Girac en tête d’affiche pour le concert du vendredi

L’artiste d’origine gitane catalane ne sera cependant pas seul puisqu’à ses côtés, l’on retrouvera d’autres talents belges et montois. Depuis son premier EP en 2014, Kendji Girac a poursuivi son bonhomme de chemin et peut se targuer d’enchaîner les tubes. Si l’on se souviendra de ses premiers titres – Color Gitano, Andalouse, Conmigo ou Cool -, il devrait proposer au public quelques titres de son dernier album, L’École de la vie, sorti en novembre 2022.

”Nous avons pu compter sur l’expertise de Vivacité et de Classic 21, deux radios présentes sur le sol montois, pour élaborer la programmation musicale des festivités”, souligne Bernard Fievetz pour la RTBF. C’est ainsi qu’après la prestation de Kendji Girac, la soirée se poursuivra avec Axel Bauer. Auteur, compositeur et interprète, l’artiste français revient sur le devant de la scène avec un huitième album, “Radio Londres.”

Entre chansons brûlantes, nourries d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes, taillées dans le rock d’une sensibilité à fleur de peau, l’artiste devrait offrir un moment suspendu aux plus nostalgiques de ses tubes, par exemple Cargo ou À ma place, en duo avec Zazie. Artiste surdoué, Axel Bauer a vendu plus de trois millions de disques et donné près de 700 concerts tout au long de sa carrière. Il pourra en compter un de plus le 2 juin prochain.

Et si accueillir des artistes internationaux permet d’attirer du monde à Mons, la RTBF n’a pas oublié de faire la part belle aux artistes plus locaux. Citons ainsi Rori, artiste belge prometteuse. Âgée d’une vingtaine d’années et originaire de Liège, cette dernière est sous le feu des projecteurs depuis 2020 et la sortir de son titre “Truth Hurts” mais surtout, le titre “Docteur”, un titre qui offre une production pop aux influences rock. Et parce que Mons regorge également de talent, précisons que l’affiche est clôturée par le DJ montois Jacky aka IXXEL.

Bref, une affiche difficilement plus éclectique qui devrait contenter toutes les générations.