L’organisateur des Apérochics, Guy Paternoster, revient avec un tout nouvel événement à Mons

Ce n’est autre que le Palais des Congrès de Mons qui accueillera les nouvelles soirées de Guy Paternoster, connus suite au succès de ses Apérochics entre 2009 et 2017 et de l’Happy Jack. Un rooftop est en effet en construction sur le toit de l’établissement pour accueillir ces soirées conviviales et gratuites les jeudis, vendredis et samedis du 15 juin au 15 septembre.