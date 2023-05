Lors de la ducasse, les 19 entités du Grand Mons vivront au rythme du festival des fanfares de rue

Il ne sera en effet pas nécessaire de se rendre dans le centre-ville pour se plonger dans l’ambiance grâce au festival de fanfares de rue qui fêtera sa cinquième édition. Un rendez-vous qui a su trouver son public au fil des années. Il permet en effet d’animer les 19 entités du Grand Mons mais également les homes où les résidents n’ont pas toujours la chance de pouvoir se rendre sur la Grand-Place.

Pour cette cinquième édition, pas moins de 13 groupes seront invités. Certains représenteront bien les entités du Grand Mons et d’autres, plus internationaux, permettront de faire voyager les Montois à travers leur musique. L’événement accueillera ainsi la Band’As Co de Bierne, un groupe du sud-ouest de la France qui proposera un mélange de musique de là-bas. Au niveau des groupes internationaux, on retrouvera également La Bringue – on ne parle évidemment pas de ce que feront les Montois tout au long de la ducasse – mais bien d’un groupe de musique français qui s’approprie de grands titres de la musique électronique en les réinterprétant. La pop s’invitera également au travers de la fanfare du collège de musique d’Uzhgorod qui fera le déplacement depuis l’Ukraine. Au rayon international, des airs hispaniques proviendront de la Leones Marching Band, qui viendra tout droit du Mexique, et de la Sidral Brass Band qui fera ressortir ses origines catalanes à travers ses musiques.

Les fanfares montoises, venues des quatre coins des 19 entités du Grand Mons, seront également bien représentées. La Mons Havré Band 1869, la Mons Saint-Georges Brass Band, le Music’All Havré, la Royale Philharmonie de Ghlin et de Saint-Symphorien, la Sant Jordi’s Band et la société des fanfares de Ghlin seront ainsi de la partie. Le Shape sera également représenté à travers la Nato Jazz Orchestra.

Bref, il y en aura pour tous les goûts du 3 au 6 juin grâce aux 13 fanfares qui composeront cette cinquième édition du festival de fanfares de rue. L’ensemble du programme et des lieux où s’installeront les fanfares sont à découvrir sur le site de la Ville de Mons.