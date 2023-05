Saint-Georges a terrassé le dragon, une semaine avant l'heure, à l'école Saint-Joseph d'Obourg (VIDEO)

L'ensemble de élèves de l'école Saint-Joseph d'Obourg et les habitants du village étaient mobilisés dès 11h pour vivre la Procession du Car d'Or. Ils ont pu bénéficier de l'engouement des citoyens, heureux de les voir défiler dans les rues d'Obourg. Sur le coup de 16h, c'était au tour du combat dit "Lumeçon" des élèves de troisième maternelle et de première primaire d'avoir lieu sous un soleil de plomb et les yeux attentifs de leurs parents et du bourgmestre de Mons, Nicolas Martin.

Chin-chins, diables, Saint-Georges, hommes de feuille, hommes blancs, arbalestriers, policier, le dragon et, évidemment, Cybèle et Poliade étaient dignement représentés par ces jeunes élèves qui vivaient avec passion leur ducasse. "Cela fait 31 ans que nous organisons notre ducasse", confie Laurence Thirion, institutrice en charge de l'organisation du combat. "Il suffit de mettre la musique du lumeçon en route pour que les enfants commencent à chanter et se mettre dans l'ambiance. Cette tradition est vraiment ancrée dans le programme de notre école et nous sommes bien décidés à la faire perdurer."

Cet ancrage au niveau de l'école ne se limite pas à l'aspect folklorique de la ducasse de Mons puisque les élèves suivent également des cours qui leur en disent plus sur l'aspect historique de cet événement incontournable de la Cité du Doudou. "Les enfants connaissent tout de la ducasse de Mons grâce à un travail d'apprentissage historique mené en amont par nos instituteurs", explique Stéphanie Roland, directrice de l'école Saint-Joseph d'Obourg.

Au niveau du matériels et des costumes, c'est à nouveau Laurence Thirion qui est à la manœuvre et qui confectionne tout le nécessaire pour mener à bien cette journée folklorique. "Nous avons investi dans la fabrication des accessoires, du dragon, des costumes, etc. Chaque année, les bénéfices que nous faisons lors de cette journée nous permettent de réinvestir dans du nouveau matériel. Cette année, c'est le Car d'Or qui a pu faire peau neuve. Nous avons également la chance de côtoyer les vrais acteurs qui n'hésitent pas à nous encourager et nous aider dans la préparation de l'événement", conclut Stéphanie Roland.

Un tout nouveau Car d'Or a défilé lors de la Procession. ©F.D.

Après une demi-heure de combat, Saint-Georges est parvenu à mettre à terrasser le dragon. In v'la co pou ein an donc pour les élèves de l'école Saint-Joseph d'Obourg qui regarderont attentivement, la semaine prochaine, leurs aînés faire de même.