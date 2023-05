La Montoise Anissa Baddouh excelle dans le tir et rêve désormais des Jeux Olympiques

Les compétitions internationales n’ont donc plus de secret pour Anissa Baddouh, qui fait désormais la fierté de son père mais également de son club des Francs Tireurs de Frameries. “J’ai commencé le tir avec mon papa qui pratiquait la discipline quand j’étais petite. J’ai immédiatement accroché et me suis donc également lancé dans le tir. En général, les gens ont une vague idée de ce qu’est le tir sportif qu’ils apparentent beaucoup aux jeux vidéo. Quand je leur montre et explique en quoi cela consiste réellement, ils sont assez surpris de découvrir l’envers de la discipline”, confie Anissa Baddouh.

Une discipline surprenante qui permet à la jeune femme de développer de nombreuses compétences, bien utiles au quotidien. “Cela fait un peu plus de cinq ans que je pratique le tir à Frameries. Ce sport m’a vraiment permis de travailler ma concentration et mon stress. Cela me permet d’évoluer dans la discipline mais également à l’école où je peux mettre ces nouvelles compétences à profit”, poursuit Anissa Baddouh.

En plus de s’entraîner à Frameries, la Montoise participe à de nombreuses compétitions internationales avec l’équipe belge. Des compétitions qui lui permettent de découvrir une autre facette du sport. “Un sélectionneur est venu me chercher il y a cinq ans pour me demander de faire partie de l’équipe nationale. Depuis lors, je m’entraîne une fois par mois dans le centre de formation belge situé à Amay. Je participe également aux compétitions internationales qui se déroulent aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et ailleurs. Je me rendrai d’ailleurs en Allemagne en juillet prochain pour participer à une compétition. Ces rendez-vous internationaux sont vraiment bénéfiques pour évoluer dans le tir tant je peux me confronter à des tireurs ayant un point de vue différent sur la discipline”, explique Anissa Baddouh.

Après avoir disputé de nombreux championnats européens et mondiaux, la Montoise rêve désormais des Jeux Olympiques. “Pour avoir une chance de participer aux Jeux Olympiques, il faut se qualifier à certains championnats du monde et européens. Je crois en mes chances mais, dernièrement, il y a eu du changement au sein de la fédération belge de tir. Ils reprennent donc, en quelque sorte, tout à zéro. J’espère donc ne pas être pénalisée à cause de cela”, conclut Anissa Baddouh.

C’est donc plus motivée que jamais qu’Anissa tentera de réaliser son rêve dans les prochaines années. C’est évidemment tout le mal qu’on lui souhaite.