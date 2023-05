Doudou : un véritable hôpital de campagne installé au stade Tondreau

Si ceux-ci sont rodés à l’exercice et savent qu’ils seront plus particulièrement mobilisés dimanche, pendant et à l’issue du combat entre Saint-Georges et le dragon, ils pourront compter sur une nouveauté. Le poste médical principal et le poste de commandement seront en effet installés au stade Tondreau, situé Avenue du Tir. C’est ainsi un véritable petit hôpital de campagne qui accueillera celles et ceux qui nécessiteraient des soins.

Pour le reste, le dispositif de secours comprendra un second poste médical ainsi qu’un poste de soins qui seront installés dans la Collégiale, un poste de secours qui sera accessible à l’Hôtel de Ville (Salle Saint-Georges), quatre ambulances, un SMUR, 12 équipes d’intervention qui seront réparties sur tout le terrain, selon les mouvements du public et/ou en fonction des différentes activités, ainsi que quatre postes d’alerte et de premiers secours.

La géolocalisation en appui

Des dispositions qui sont bien nécessaires puisqu’en moyenne, l’on compte 250 à 300 interventions médicales durant le Doudou. “Les équipes Croix-Rouge utiliseront la géolocalisation pour cet événement, comme c’est le cas pour chaque événement d’importance en Wallonie dont la Croix-Rouge assure le dispositif préventif”, explique Nancy Ferroni, porte-parole pour la Croix-Rouge.

”Toutes les ambulances de la Croix-Rouge seront “pucées” et géolocalisées sur une carte reprenant l’ensemble du dispositif mis en place, tandis que les secouristes seront localisés via des téléphones portables. Depuis le poste de coordination Croix-Rouge au stade Tondreau, ambulances et équipes d’intervention sont ainsi immédiatement visualisées sur une carte et envoyées au plus rapidement sur le lieu de l’intervention”

Le mécanisme permet de la sorte un suivi en temps réel du déroulement des interventions, une traçabilité des mouvements des équipes et des transferts de victimes. Précisons encore que le dispositif sera globalement similaire pour le petit Doudou, qui aura lieu le week-end suivant, soit le 19 juin. On comptera alors un Poste Médical d’Urgence, un poste de secours, deux équipes d’intervention, deux ambulances, un poste de Commandement.