Mons : 11 nouveaux projets photovoltaïques seront concrétisés avant la fin de cette année

Suivaient alors de nombreux travaux de rénovation et d’isolation du parc immobilier communal via la réfection de toitures, le remplacement de châssis, l’isolation des sols et des murs, le remplacement des systèmes de chauffage etc. Ces mêmes objectifs se poursuivent désormais et se traduiront, encore cette année, par la concrétisation de 11 nouveaux projets d’installation de panneaux photovoltaïques.

”La ville a déjà misé sur la pose de panneaux photovoltaïques sur de nombreuses écoles où les travaux d’isolation de toiture sont terminés, et de bâtiments communaux rénovés. C’est le cas du bâtiment Buisseret, qui accueille le service population/état civil, ainsi que les Ateliers Piérard à Cuesmes et de 11 écoles de l’entité montoise”, précise Catherine Marneffe (Ecolo), échevine de l’énergie et du climat.

D’ici la fin de l’année, les salles calva de Ghlin, Flénu, Havré, Saint-Symphorien et Maisières seront ainsi dotées de panneaux. Ce sera aussi le cas des écoles de Flénu, Harmignies, Havré-Ghislage, Nouvelle et Saint-Denis complètent la liste. Enfin, le Mons Memorial Museum complète la liste. “Ces équipements représenteront une production annuelle moyenne de 205 743 kWh, qui s’ajoutera à celle de l’ensemble du parc photovoltaïque déjà installé, soit une production totale moyenne estimée à près de 500 000 Kwh/an.”

D’autres projets dès 2024

Ces investissements permettent à la ville de Mons d’affirmer que d'ici 2023, ce sont 16 écoles qui seront équipées en photovoltaïques, ce qui représente la moitié des implantations scolaires de l’entité. “Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, puisque des projets sont d’ores et déjà à l’étude pour l’équipement de cinq toitures d’écoles supplémentaires en 2024, ainsi que d’autres bâtiments comme l’Académie de musique.”

De plus, les nouvelles écoles qui verront le jour sur l’entité montoise (Barigand à Ghlin, l’école du bois de Mons et le pôle scolaire des Grands Près) seront construites dans les normes actuelles de “passivité énergétique” et seront, bien entendu, équipées de ces panneaux. En outre, chaque nouvelle construction ou projet de rénovation fera l’objet d’une étude dans ce sens (halls sportifs, écoles, ateliers communaux,…).

Le travail de rénovation du parc immobilier montois est bien évidemment loin d’être terminé mais les choses avancent. “Cela démontre que nous sommes dans une phase d’aboutissement de la rénovation énergétique et que nous avançons vers notre autonomie énergétique par la production d’énergies renouvelables”, conclut l’échevine.