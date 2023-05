Le bon Dieu est Montois : un Doudou sous le ciel bleu et le soleil !

À commencer par ce mercredi, jour d’ouverture des festivités. S’il faisait encore un rien frisquet en matinée, l’après-midi devrait être plus chaleureuse. “Après-midi, le flux continental combiné à ce soleil en pleine bourre permettra au mercure d’aller chercher 17-18 °C sur les plages et 22 à 25 °C ailleurs (26 °C possible sur la Gaume), détaille Farid alias monsieur Météo-Mons.

”Pour rappel, ce sont des valeurs dignes de l’été car oui la norme en Belgique c’est 24 °C en juillet. En gros, une journée estivale mais toujours ce vent de nord-est poussant jusqu’à 35-45 km/h en rafales mais moins froid que la veille. En soirée, rien à signaler et un ciel bien dégagé !” Ce jeudi, les températures baisseront très légèrement pour atteindre un maximum de 21 °C mais le soleil restera de la partie sur tout le pays.

”Aucun changement majeur pour vendredi avec le maintien de ces conditions anticycloniques mais toujours ce flux de nord ramenant un peu d’humidité. Nous pourrions assister à la formation de nuages bas de la mer à l’ouest d’une ligne ''Charleroi-Bruxelles'' alors que le sud restera au soleil dès le matin. L’après-midi, toujours plein soleil au sud mais aussi sur Hainaut, Brabants et capitale.” À l’ombre, les températures pourraient cependant sembler un rien basses.

Samedi en revanche, elles remonteront pour atteindre les 23 °C. “Il fera beau sur tout le pays et dans une atmosphère radoucie puisque le flux de nord-est va enfin ralentir (25-35 km/h). Quelques cumulus isolés sur l’est et la frontière allemande et journée bronzette”, prévient Farid. Enfin, dimanche, jour de combat pour Saint-Georges et le public, la crème solaire sera de mise.

”Météo estivale avec soleil omniprésent, vent faible à modéré de secteur nord-est et chaleur agréable l’après-midi. Un combat du Doudou où l’on bronzera sans suffoquer, que voulez-vous de plus ?”. Difficile en effet de rêver mieux. Mais rappelons qu’en plein soleil, quelques précautions doivent être prises pour éviter les coups de soleil et autres insolations et qu’une bonne hydratation (à l’eau !) est indispensable.