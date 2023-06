Bananes plantains, escargots, mezzes, arrosticinis ou traditionnels hamburgers, il y en aura pour tous les goûts à la Ducasse de Mons

Dans les classiques, on retrouvera de nombreux stands de hamburgers, de Hot-Dogs, de frites ou autres pains garnis de nombreuses viandes. Dans la même lignée, les durums ou autres pains pita pourront également être dégustés aux quatre coins du centre-ville. Les gaufres de Liège et de Bruxelles seront également disponibles un peu partout dans la Cité du Doudou. Le traditionnel stand d’escargot sera évidemment encore de la partie bien que son emplacement ait quelque peu changé. Il se trouvera désormais à deux pas de l’Hôtel de Ville.

Dans les classiques un peu plus difficiles à trouver, on retrouvera les pâtes disponibles notamment à Cup Pasta dans le piétonnier. L’établissement prolongera d’ailleurs ses horaires d’ouverture pour faire profiter le plus grand nombre. “Nous avons fermé à 2h du matin ces deux derniers jours. Si l’affluence nous le demande, nous pourrons même rester ouverts plus longtemps”, nous indique le gérant. Outre leurs pâtes, il sera également possible de déguster des minis pizzas, transportables et mangeables facilement.

Toujours dans les spécialités italiennes, plusieurs stands proposent des arrosticinis à déguster sur le pouce ou dans un sandwich. Au niveau de la nourriture plus exotique, le Surfside Pokebowl du piétonnier montois restera ouvert à ses heures d’ouverture habituelles. À deux pas de là, il sera possible de déguster des spécialités libanaises. Mezze, falafel et Chawarma seront notamment au menu.

La palme des mets les plus originaux revient tout de même à l’Abstra qui proposera des bananes plantains, des Samoussas, du Ntaba (chèvre grillée) et des Mikatés (sorte de beignets africains). Pour se rafraîchir, hormis les pintes, les Montois pourront aussi se tourner vers les glaces roulées de Rolly. Sur ce, bon appétit !