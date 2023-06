Doudou: la gestion de la foule, un enjeu de taille pour la police

La police est sur le qui-vive. Entre la météo quasi-estivale et un concert gratuit de Kenji Girac (entre autres) qui devrait attirer les foules, le centre-ville de Mons devrait une fois de plus être pris d'assaut ce vendredi soir et tout ce week-end de Doudou. Près de 1500 prestations policières sont prévues pour garantir le bon déroulement des festivités et assurer la sécurité des citoyens.