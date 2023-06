Doudou : Nicky Sanchez et Daddy K sur la place du marché aux herbes

C’est ainsi que ce vendredi dès 20 heures, une soirée “We love Doudou”, animée par Dave Jay, Tchitchel et Fab D sera proposée. Le lendemain, place à la “Dragon’s night fever”, avec derrière les platines Sacha&Andy, Valeuu, Joker, Slam et Max C. Dimanche dès 11 heures, un apéro du Dragon, suivi de la retransmission du combat sur écran géant, est prévu. L’après-midi se poursuivra en musique avec Jo&Max, Bruno&Orel, Vivian et Aron-V.

”Nous sommes relativement fiers de présenter une programmation éclectique avec une très belle affiche le lundi soir, que nous avons voulu redynamiser, étant victime de la programmation sur la Grand-Place”, souligne Massimo Falasca, président de l’asbl Commerçants du Marché aux Herbes (CMH).

Ce ne sont autre que Nickey Sanchez et Daddy K qui animeront, aux côtés de Cord C., Kante et Little Steve, cette soirée baptisée “La giga boum 2”. “La programmation et le dispositif permettant la diffusion sonore sont complètement pris en charge par les commerçants du marché aux herbes. Le budget de cette année avoisine les 36 000 euros.”

Et d’ajouter : “Malgré les difficultés liées aux crises successives, l’achat de gobelets réutilisables, les commerçants se sont une nouvelle fois associés pour la clientèle qui viendra encore nombreuse pendant les festivités. L’ASBL des commerçants du marché aux herbes reste solide avec le poids des années et qui compte dans le paysage Horeca montois.”