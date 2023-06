Les nouvelles Cybèle et Poliade prêtes à entrer dans l’arène

”Nous sommes très stressées mais aussi très excitées, nous avons hâte de vivre ce moment pour lequel nous nous préparons depuis déjà un an. Ce sont des semaines de préparation, de nombreux essayages, des répétitions,… C’est du stress positif, on est boostées”, explique le jeune duo. “À partir du moment où c’est quelque chose qui nous tient à cœur, il est normal d’avoir quelques appréhensions.”

"On devient vraiment ambassadrices de notre ville"

Il faut écrire qu’Alisson et Florine ont la ville de Mons dans la peau. La première n’est autre que la petite-fille d’Aramis Tournay, ancien Saint-Georges. La seconde travaille à l’Office du Tourisme de Mons et partage donc au quotidien son amour pour le patrimoine et les traditions montoises. “On reste consciente que l’on ne va pas incarner nos personnages seulement pendant quelques jours, même si nos propres personnalités sont mises entre parenthèses pendant la ducasse. On devient réellement ambassadrices de notre ville.”

Et de poursuivre : “On ne fera plus jamais le Doudou comme avant. C’est fini de sortir jusqu’à 3 heures du matin (rires). On doit être fraîches, souriantes, disponibles pour le public car c’est avant tout pour lui qu’on accepte de tenir ces rôles. On voit ça comme un honneur, un vrai privilège.” D’autant qu’incarner des personnages féminins dans un folklore qui est longtemps resté exclusivement masculin représente une symbolique forte.

”Les femmes ont leur place dans la société et à notre façon, on incarne aussi un peu ça. Nos rôles au sein de l’arène sont importants.” En effet, elles seront chargées de récupérer et de remettre à Saint-Georges plusieurs des armes utilisées durant le combat et vont à la rencontre du public pour lui remettre l’un ou l’autre “trophée.” Un rôle important, bien qu’il divise toujours plus ou moins profondément la population.

"On ne se connaissait pas, aujourd'hui nous sommes inséparables"

Toujours est-il qu’à quelques heures du grand jour, Alisson et Florine se disent prêtes et sereines. “On a eu la chance d’être extrêmement bien entourées, de bénéficier des conseils de Catherine et d’Ursula qui ont vraiment joué le rôle de mamans pour nous. On a par ailleurs la chance de faire notre premier combat ensemble. On vit les mêmes choses, on a le même stress, les mêmes craintes. On se confie énormément l’une à l’autre. On ne se connaissait pas il y a quelques années. Aujourd’hui, on est plutôt inséparables !”

Ce dimanche matin, chacune profitera d’un petit-déjeuner en famille avant de rejoindre “une seconde famille.” “On a eu la chance, malgré l’investissement que cela représente, d’être extrêmement soutenues depuis que nous avons été retenues pour incarner nos personnages. Nos familles, nos compagnons ont toujours été derrière nous. On doit vraiment leur dire merci.”

Un investissement que les deux jeunes femmes sont prêtes à consentir pour les 19 prochaines années, avant d’être contraintes de passer le relais.