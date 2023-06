”Il est monté !” Bien aidé par des milliers de mains, le Car d’Or a bien atteint le haut de la rampe Sainte-Waudru à Mons

Le Car d'Or est bel et bien monté ! ©Franz Romualdi

C’est à la fin du parcours de la Procession que le moment tant attendu s’est produit. Sous la clameur du public chauffé à blanc à la fois par le soleil et par les chants “C’est l’Doudou, c’est l’momin…”, des milliers de personnes ont poussé le Car d’Or en haut de la rampe sans incident à signaler. Pour les encadrer, 84 membres du groupe “La Rampe” qui est chargée de faire respecter un semblant d’ordre parmi les suiveurs. “On communique beaucoup avec les gens avant l’arrivée du Car d’Or, c’est primordial pour que tout se passe bien”, nous confie Frédéric dont c’est la deuxième année en tant que membre. “Avant j’étais à leur place donc je sais bien ce que ce moment représente pour eux. Ce que l’on fait en bas de la rampe, c’est la police qui le faisait auparavant. On bloque les gens jusqu’à l’arrivée du Car d’Or.”

Casimir et ses amis ont aidé le Car d'Or à monter. ©Thomas Donfut

En suite, c’est la ruée, tout le monde se bouscule, mais tous dans le même sens, pour aider le Car d’Or à monter l’impressionnante rampe

Parmi les nombreuses personnes qui ont participé à la montée du Car d’Or Casimir, un Bruxellois qui découvrait le folklore montois venu faire la fête en “chambourlette” chez la Montoise Julie. “Il y a vraiment beaucoup de monde, c’est incroyable ! Je sui vraiment content de découvrir ce folklore et je compte bien en profiter à fond en faisant la descente de la rue des Clercs et enchaîner avec le Combat.”

84 membres du groupe "La Rampe" encadrent les suiveurs avant l'arrivée du Car d'Or. ©Thomas Donfut

On est donc co' tranquille pou éne an ! Car la légende dit que si le Car d’Or ne monte pas la rampe, le malheur s’abattra sur la Ville. En effet, la procession du Car d’Or trouve ses origines au 14e siècle, en 1349 pour être précis et alors que la ville sort d’une période de deux ans de peste. Les chanoinesses, le clergé montois et les autorités communales décidèrent alors d’organiser une procession pour demander d’être délivrés du fléau par l’intermédiaire de Sainte Waudru.