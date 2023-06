La Croix-Rouge œuvre dans l’ombre de la Ducasse de Mons pour s’assurer que tout se passe au mieux

Une mobilisation qui permet que tout se déroule pour le mieux. Travail qui semble porter ses fruits puisque peu d’interventions ont été recensées jusqu’à ce dimanche après-midi. “Nous avions sept équipes mobilisées pour ce dimanche de Ducasse. Le nombre d’interventions est relativement similaire aux autres années. Nous en avons ainsi eu 150 avant le combat dit “Lumeçon” et 120 pendant ce dernier. Des chiffres normaux pour l’événement”, indique Xavier Verhaegen, responsable du poste de la Croix-Rouge du Doudou.

Pour intervenir efficacement et le plus rapidement possible, les secours peuvent compter sur le soutien des forces de police. “Nous intervenons dès qu’une demande est faite auprès de la centrale. Il est également possible d’interpeller directement nos équipes sur le terrain. Nous réalisons alors soit des soins sur place, soit à l’un des postes de secours dont celui situé au stade Tondreau”, poursuit Xavier Verhaegen. “Pour pouvoir accéder facilement aux patients dans la foule, nous bénéficions du soutien de la zone de police qui nous aide à nous frayer un chemin. Une personne de nos équipes est d’ailleurs présente dans leurs locaux pour directement faire le relais.”

Mais au fait, pourquoi le poste de secours a-t-il déménagé au stade Tondreau ? “Ce changement de lieu est principalement lié aux travaux de voirie qui ont lieu un peu partout en ville. Il est également primordial de posséder un poste de secours en dehors de la zone de festivité tout en restant à proximité, d’où le déménagement au stade Tondreau”, conclut Xavier Verhaegen.

En plus de ce poste de secours, le dispositif comprend un second poste médical ainsi qu’un poste de soins, installés dans la Collégiale, un poste de secours accessible à l’Hôtel de Ville (Salle Saint-Georges), quatre ambulances, un SMUR, 12 équipes d’intervention qui seront réparties sur tout le terrain, selon les mouvements du public et/ou en fonction des différentes activités, ainsi que quatre postes d’alerte et de premiers secours.