Fermée depuis presque 20 ans, la bâtisse offrira un parcours d’exposition permanent inédit, proposant des outils modernes qui viendront compléter la programmation du Musée des Beaux-Arts (BAM). Le tout formera ainsi un nouveau complexe muséal en cœur de ville. Si les travaux sont loin d’être terminés, on a désormais une idée plus précise du devenir des lieux puisque la ville vient d’en dévoiler les premiers aperçus.

La maison Jean Lescart accueillera ses premiers visiteurs en 2024. ©D.R.

“La notoriété grandissante de Mons en tant que pôle culturel et touristique majeur en Wallonie constitue une base solide qui nous permet de compléter notre offre muséale”, souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “L’ouverture de la Maison Jean Lescart sera un atout supplémentaire pour l’attractivité de notre Ville, avec toutes les retombées positives que cela génère pour le tissu économique local. Les premières projections laissent entrevoir la beauté du futur site. Nous sommes heureux de faire renaître ce patrimoine exceptionnel.”

Les premiers visiteurs en 2024

De par la centralité de sa localisation et son accessibilité, la Maison Jean Lescart sera une porte d’entrée privilégiée du Pôle Muséal, un lieu transversal qui liera art, nature et patrimoine et où la participation citoyenne sera pleinement intégrée. “Le triptyque composé de la Maison, du Jardin et du Bam offrira la possibilité aux visiteurs de pouvoir mieux comprendre l’histoire de notre cité. Cette orientation nouvelle aura indéniablement un impact sur les projets qui seront développés et qui auront un ancrage montois plus marqué”, ajoute l’échevine de la culture, Catherine Houdart (PS).

Il faudra cependant attendre 2024 pour que la Maison Jean Lescart accueille ses premiers visiteurs. Les travaux, subsidiés à 40 % par l’Union européenne, à 50 % par la Wallonie et à 10 % par la Ville ont commencé au mois de mars. “Actuellement ce sont les travaux de stabilisation (traitement des façades extérieures, renforcement des planchers intérieurs, épinglage des fissures,…) et de gros œuvre qui sont en cours. Les ouvrages liés aux techniques spéciales et les travaux de parachèvement viendront ensuite,” complète l’échevin des travaux, Stéphane Bernard (PS).

Un riche passé

Pour rappel, c’est au XVIIe siècle que s’implante le couvent de la congrégation des filles de Notre-Dame à Mons, au coin de la rue de Nimy et de la rue Neuve. Au fil des ans, la congrégation gagne en importance et construit plusieurs bâtiments, dont une infirmerie en 1636. Après la cessation des activités de la congrégation, le bâtiment principal situé à la rue Neuve est converti en un centre d’archives puis en un hospice. Le bâtiment est détruit en 1905 pour permettre la construction du Palais des Beaux-Arts.

Mais l’infirmerie échappe à la démolition suite à l’intervention du bourgmestre Jean Lescarts et devient “le petit musée” en 1910. À partir de 1912, le lieu héberge les collections du cercle montois d’archéologie. En 1931, une ASBL “Maison Jean Lescarts” est créée, avec l’objectif de réunir des collections, des objets d’art et des documents associés à Mons et son folklore. Le Musée de la Vie Montoise ouvre dans la foulée, en 1934. Sa gestion reste privée jusqu’en 1961.

Alors que l’organisation s’essouffle, les autorités communales, conscientes de la richesse des collections de l’ASBL, prennent le relais de la gestion du musée. En 1988, le musée connaît une première rénovation et la muséographie est modernisée. En 2004, il ferme ses portes suite aux travaux du BAM. 20 ans plus tard, il s’apprête finalement à renaître de ses cendres.