Mons : La Procession et la montée du Car d’Or en photos

C’est une parenthèse solennelle voire enchantée, un moment de recueillement avant que la Ducasse batte son plein. Hier encore, jusque tard dans la nuit, les Montois festoyaient. Sur les coups de midi, ils seront des milliers à tenter d’arracher quelque crin de la queue du dragon. Mais pour l’heure, la chasse de Sainte-Waudru déambule dans la Cité du Doudou à la faveur du plus grand cortège historico-religieux de Wallonie. Pas moins de 1500 participants en costumes d’époque nourrissent les rangs pour évoquer les différentes confréries et corporations qui ont marqué l’histoire de Mons et de sa région.