120 Brindin’s dans les rues de Mons ce lundi pour animer la braderie

La sortie des Brindin’s est désormais devenue un véritable rituel pour ces amoureux du folklore montois. Né il y a 15 ans au départ de la famille Poizot, le mouvement a pris de l’ampleur au fil des années pour atteindre les 72 membres l’année dernière et près de 120 membres cette année. “Les Brindin’s sont nés il y a 15 ans sous l’initiative de la famille Poizot. Les membres de la famille se rejoignaient alors pour remonter la braderie ensemble tout en faisant quelques arrêts dans les bars. Au fil des années, le mouvement a pris de l’ampleur pour finalement attirer les amis et amis d’amis. Nous sommes désormais pratiquement 120”, explique Maxime Liberda, l’un des responsables des Brindin’s.

C’est évidemment avec un esprit de Ducasse que déambulent les Brindin’s dans la ville. Un moment unique qu’il partage avec tous ceux qu’ils croisent. Une douzaine d’arrêts sont ainsi prévus sur le parcours afin de transmettre leur bonne humeur mais également boire des pintes ! Le premier arrêt n’était d’ailleurs autre qu’une école où les élèves attendaient impatiemment leur venue afin, d’eux aussi, pouvoir vivre au rythme du folklore montois en ce lundi de Ducasse. Distribution de crin et passage en musique ont fait bouger les nombreux enfants présents dans la cour de récréation avant que les Brindin’s ne se dirigent vers leur prochain arrêt.

Premier arrêt des Brindin's ? L'école Notre-Dame de Messines ! ©F.D.

Un esprit convivial et partageur que ne veulent pas perdre les Brindin’s. “Tout tourne autour d’une transmission de valeurs d’anciens qui nous ont formés. Nous voulons vraiment vivre la Ducasse dans la bonne humeur et partager les valeurs que prône le folklore montois avec les différents membres et toutes les personnes que nous croiserons”, poursuit Maxime Liberda.

Certains habitants n’hésitent d’ailleurs pas à ouvrir leur porte pour vivre un moment privilégié avec tous ces Montois amoureux de leur Ducasse. Des invités de marque sont également venus les saluer ce lundi matin avant le grand départ prévu sur le coup de midi. “L’échevin des Fêtes, Achile Sakas, et notre bourgmestre, Nicolas Martin, sont venus nous rencontrer ce matin. C’est évidemment un honneur pour nous de les accueillir. Cela montre que le groupe commence à se faire un nom. C’est donc une belle reconnaissance pour nous”, conclut Maxime Liberda.

Si les Brindin’s tiennent aussi à perpétuer cette tradition vieille de 15 ans, c’est aussi en hommage aux membres de leur famille partis trop tôt et qui voulaient que la fête continue en ce lundi de Ducasse !