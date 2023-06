Dimanche du Doudou : 21 arrestations administratives et une judiciaire

Petit bémol tout de même, les nombreuses voitures mal stationnées ainsi que des vols commis par des pickpockets. “À nouveau, nous avons constaté le non-respect de certaines interdictions de stationnement ayant mené à divers enlèvements de véhicules. Nous insistons donc sur le respect des interdictions de stationnement et des barriérages. Concernant les quelques vols de téléphone déclarés à nos services, nous rappelons la nécessité de placer ses effets personnels dans une poche de vêtement ou une partie du sac à main le plus inaccessible possible. Évitons la poche arrière d’un pantalon ou la poche avant d’un sac par exemple.”

Le bilan reste donc des plus positifs pour ce 5e jour de Ducasse “et ce, d’autant plus quand l’on tient compte de l’affluence massive du public ces dernières 24h. L’esprit de bienveillance si caractéristique de l’ambiance du Doudou a pu de nouveau être soulevé par l’ensemble de nos équipes.”