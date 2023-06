L’équipe féminine de la RAS Ghlinoise ne sera pas reconduite la saison prochaine

”Quelles mesures sont prises par la ville pour promouvoir le football féminin et quelles solutions sont sur la table pour assurer un avenir à cette équipe ?”, a demandé Guillaume Soupart. De son côté, l’échevine a confirmé que le sort de cette dernière était scellé, l’équipe n’étant pas reconduite pour la saison 2023-2024 pour diverses raisons.

Un choix du club

”Le collège n’intervient pas dans les décisions sportives des clubs. Néanmoins, le président du club souligne que le club connaît un nombre croissant d’équipes de jeunes jouant à 11 contre 11, soit sur la surface complète du terrain. Il y a donc un manque de place pour l’ensemble des équipes. Il est à noter que les équipes de jeunes sont également composées de jeunes filles, ce qui répond à la politique de la représentation féminine instaurée par l’URBSFA.”

Bien avant la décision du comité de ne pas reconduire l’équipe, plusieurs joueuses avaient décidé de quitter le club pour évoluer à Quaregnon. Certaines shapiennes arrivées en fin de contrat s’étaient également retirées afin de rentrer au pays. “D’autres problèmes qui ne concernent que l’équipe féminine et le club sont venus se greffer dans un dossier toujours en cours auprès des instances de la fédération.”

Bref, difficile dans ce contexte de poursuivre l’aventure. “Sur Mons, il existe deux équipes féminines de football, à Mons et Hyon. La ville n’est pas l’acteur principal dans la promotion du foot féminin. Il s’agit plutôt d’une collaboration entre la fédération et les clubs. Ce sont in fine les clubs qui décident de l’opportunité de créer une équipe féminine, en tenant compte d’une série d’éléments tels que les horaires, les disponibilités des infrastructures, les coûts financiers, le nombre de joueuses,…”

Mélanie Ouali rappelle encore qu’en matière de sport féminin, de nombreuses disciplines existent à l’échelle communale. Citons ainsi le football, le basket, le judo, l’athlétisme, le tennis, le hockey ou encore le waterpolo. “C’est une excellente nouvelle que la RAS Ghlin puisse développer de nouvelles équipes jeunes mixtes, même s’il est dommage que ça se fasse, en partie, au détriment de l’équipe féminine”, a-t-il estimé.

”Il y avait une trentaine de joueuses et l’on sait que dans la région, ou plus globalement dans le milieu de foot, c’est un fait rare. Dans le contexte de l’arrivée de Pascale Van Damme à la tête de l’Union belge (URBSFA), j’espère qu’une solution pourra être trouvée et que les joueuses pourront continuer leur parcours dans d’autres clubs montois.”