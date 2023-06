Dossier Envirolead : une nouvelle réunion entre ville et comité de riverains

Afin de refaire le point sur le dossier et d’évoquer les futures échéances, le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), entend rencontrer une nouvelle fois les riverains. Ceux-ci sont invités à répondre présent le 22 juin prochain, dès 18 h 30 à la salle Calva de Ghlin. “Nous tenons à rappeler que le permis a été octroyé par deux ministres wallons, et non pas par la ville de Mons”, insiste-t-on du côté du service communication.

Rapidement en effet, la ville s’était montrée frileuse à l’égard du projet et avait adopté une motion au conseil communal faisant état des inquiétudes des citoyens. “Tout comme les riverains, nous voulons avoir des assurances par rapport à l’installation de cette entreprise. C’est pour cette raison que la ville accepte de financer une étude complémentaire et contradictoire sur l’impact de cette implantation.”

Lors d’une dernière rencontre avec les riverains, en marge du conseil communal, la ville avait partagé les modalités de participation du collectif après désignation du bureau d’étude chargé de l’étude, par marché public. “Le comité d’accompagnement, qui comprend des riverains, avait déjà participé à la rédaction du cahier des charges. Il s’agira en plus d’avoir une réunion de préparation avant l’étude et une réunion de restitution des résultats.”

Bref, le dossier est loin d’être relégué dans un tiroir et les démarches se multiplient pour obtenir des garanties quant à la santé des habitants de la région, de la faune et de la flore. “Pour rappel, la Ville de Mons est la seule des communes concernées à financer l’étude, la seule à recevoir le collectif aussi souvent, la seule à avoir co-construit la motion avec les riverains. On ne peut donc pas dire que la ville ménage ses efforts et son soutien aux démarches menées par le comité.”

La dernière réunion de travail avec ce dernier date du 20 avril et avait pour objectif de définir tous les objets d’étude.