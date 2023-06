Drame à Mons : Saïd B., déjà condamné pour tentative de meurtre en France, désormais poursuivi pour 6 tentatives de meurtre

On en sait désormais plus sur le profil du responsable d’un véritable rodéo urbain dans le centre-ville de Mons de ce vendredi matin. Pour rappel, après une dispute, Saïd B. était parti rechercher sa voiture, garée à la rue du Miroir, pour ensuite se rendre à vive allure sur la Grand-Place où trois individus, extérieurs à l’altercation de départ, ont été heurtés. Il ne s’arrêta pas là puisqu’il se rendit ensuite à la rue de Nimy, en contresens, où il heurta deux véhicules. Une femme était également présente sur place et se trouve désormais en état de choc. Le rodéo fou de l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, s’est terminé à la rue d’Havré où il a percuté une voiture avec deux personnes à son bord. Il fut finalement interpellé aux alentours de 5h du matin.