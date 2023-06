La Ghlinoise, la nouvelle bière dont les bénéfices seront reversés pour défendre les causes environnementales

Pour couvrir les frais, ou au moins une partie de ceux-ci, le porte-parole du comité a décidé de miser sur… La création d’une bière “locale collaborative”. Baptisée “La Ghlinoise”, cette dernière fait pour l’instant l’objet d’une campagne de financement participatif via la plateforme Ulule. “Ce qui était autrefois une lutte est devenu une magnifique initiative, portée par des brasseurs audacieux, engagés à soutenir une cause qui protège les citoyens”, explique Gérarld Vanderlin.

Concrètement, les fonds seront reversés continuellement à l’asbl en charge de défendre les citoyens de Mons-Ghlin dans des dossiers environnementaux. “Telle une muse des papilles, la Ghlinoise incarne l’essence même de la passion brassicole. Elle éveille les sens, ravive les souvenirs et invite à la convivialité. Chaque gorgée devient un hymne à l’engagement, soutenant une ASBL dédiée à la protection et au bien-être des citoyens”, peut-on lire sur la plateforme.

Le financement, fixé à un montant de 3000 euros, permettra de produire la première cuvée de bière et assurer son écoulement grâce à l’achat des bouteilles, des étiquetages et des emballages en carton. “Un beau projet nécessite souvent un grand portefeuille. J’ai déjà investi énormément de mon temps et de mon argent afin de construire les bases solides du projet”, explique Gérald Verlinden. La marque a été déposée et le site internet lancé.

”Aujourd’hui, j’ai besoin d’aide pour passer à l’étape finale : la vente de la bière qui, rappelons-le, permettra d’alimenter l’asbl Comité Permanent des Citoyens (CPC), association qui vise à défendre les droits des citoyens face à l’impact potentiel des industries sur leur quotidien. Pour moi, ce projet va bien au-delà de la simple fabrication de bière.”

Et de préciser : “il s’agit d’un engagement envers ma communauté et d’un moyen de soutenir des initiatives locales qui visent à préserver les droits et le bien-être des habitants de Ghlin. Je crois fermement en l’importance de l’aspect humain dans tout projet, en travaillant ensemble pour renforcer notre village, préserver notre identité et protéger nos intérêts collectifs.”

À ce jour, cinq contributeurs ont participé à la cagnotte, qui atteint désormais 300 euros (10 % de l’objectif).