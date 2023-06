Des heures de file pour récupérer un t-shirt et participer au Petit Doudou : des parents réclament un changement du système

Recontextualisons les choses : depuis plusieurs années maintenant, les enfants mesurant entre 1 mètre et 1,60 m sont invités à endosser un t-shirt d’une couleur spécifique, correspondant à leur taille et donc à une catégorie d’emplacement lors du combat. Les t-shirts doivent être retirés auprès des guichets de distribution, aménagés à la place du Parc et accessible dès 9 h 30. La présence des enfants est indispensable puisqu’ils sont mesurés sur place.

Un système qui a ses limites

Pour cette édition 2023, les files étaient cependant… Gigantesques. Elles débutaient en effet plus bas que la rue de Nimy, s’étendant même par moments jusqu’à la rue des Arbalestriers. Alors que le thermomètre atteignait les 30 degrés ce dimanche, on imagine la difficulté pour des enfants, dont certains encore en bas âge, de patienter plusieurs heures dans des files interminables. Certains parents n’ont d’ailleurs pas hésité à pousser un coup de gueule.

Sur les réseaux sociaux notamment, nombreux sont ceux qui réclament un changement du système, proposant par exemple une distribution plusieurs jours avant le combat. Difficilement envisageable a priori, puisque certains enfants pourraient ne pas se présenter le jour J pour diverses raisons, et donc priver d’autres enfants de la possibilité de participer au combat. D’autres parents estiment de leur côté que le système est d’ordinaire performant, mais que les parents qui arrivent chaque année plus tôt, parfois aux petites heures, pervertissent celui-ci.

La distribution pourrait être avancée en matinée

Du côté de la ville de Mons, on ne ferme la porte à aucune possibilité, mais on évoque aussi une affluence exceptionnelle. “L’an dernier, malgré le soleil, il n’y avait eu aucun souci”, rappelle la porte-parole de la ville. “Le système actuellement en vigueur permet à toutes les tranches d’âge de participer et, surtout, il garantit la sécurité des enfants, ce qui est évidemment l’essentiel. Il a déjà été revu et amélioré au fil des années : distributions avancées plus tôt dans la matinée, distribution de pré-douches avec un numéro de réservation… mais bien sûr, il reste perfectible.”

Une analyse sera d’ailleurs effectuée pour évaluer les changements qui peuvent être apportés. “Une augmentation du nombre de bénévoles est envisagée afin de raccourcir les files, de même qu’un début de distribution qui pourrait être (pour la troisième fois) avancé dans la matinée. Cependant, il faut rappeler que cette organisation est très importante, qu’elle repose sur les équipes de la Ville, mais aussi sur celles des pompiers et de nombreux bénévoles.”

La ville rappelle et insiste encore sur le fait que cette organisation permet d’assurer la sécurité de tous et représente un cas unique en Belgique, aucune ville n’organisant un événement populaire d’une telle ampleur à destination exclusive des enfants. “Même s’il est donc toujours possible de l’améliorer, cela reste une organisation impressionnante qui a fait ses preuves.” Reste donc à espérer que l’an prochain, les files soient moins longues et que le soleil tapera un peu moins fort.