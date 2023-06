Des élèves de l’académie de musique de Mons et de l’école Achille Legrand accompagneront le groupe Bayernn sur scène

Pour cette date à l’Auditorium Abel Dubois, le groupe sera en effet accompagné d’élèves de l’Académie de musique de Mons, section cordes et chorale, et de plusieurs élèves de 5e année primaire de l’école Achille Legrand. “Lorsque nous avons conçu la pochette de notre album, nous avions déjà collaboré avec une l’Académie des Beaux-Arts de Liège”, explique Christophe Willems.

Les enfants répètent avec Christophe Willems, fondateur du groupe Bayernn. ©D.R.

”Nous avions apprécié cette dynamique avec des jeunes et souhaitions poursuivre sur notre lancée. Nous avons donc pris contact avec des académies de musique et celle de Mons a répondu positivement. Il y aura donc à nos côtés une dizaine de jeunes aux violons et violoncelles, une vingtaine de jeunes dans la chorale de l’académie finalement deux classes de 5e année primaire, c’est-à-dire une cinquantaine d’enfants.”

Il faudra quelque peu pousser les murs de l’auditorium mais l’artiste se réjouit déjà de cette soirée qui s’annonce plutôt exceptionnelle et qui se prépare depuis plusieurs mois. “C’est principalement l’académie qui gère les répétitions. Les enfants de l’école Achille Legrand s’y rendent également pour répéter. De mon côté, j’ai rencontré les participants à plusieurs reprises. Parfois seul, parfois avec le pianiste pour travailler en piano-voix.”

Et de poursuivre : “Ce n’est pas quelque chose d’évident, c’est un projet qui prend du temps, qui demande beaucoup d’investissement. Mais c’est aussi extrêmement enrichissant ; pour les enfants qui découvrent notre univers musical et pour nous qui sortons un peu des sentiers battus, qui cassons un peu notre propre routine. Dès les premières répétitions, les résultats étaient assez bluffants !”

Les élèves de l’académie seront ainsi sur scène le temps de cinq morceaux, ceux d’Achille Legrand pour trois ou quatre morceaux. “On espère que cette première date insolite en amènera d’autres mais ce sera normalement le cas via le centre culturel de Seraing et l’académie de Couillet. D’autres structures se sont montrées intéressées. La difficulté majeure, finalement, reste de trouver des lieux adéquats.”

Notons qu’il reste encore des places pour assister à la prestation de Bayernn et des nouveaux talents montois. Les réservations sont encouragées via Mars ou VisitMons mais une billetterie sera également accessible le jour J.