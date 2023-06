Des fresques artistiques sur les murs des tunnels sous-voies des gares de Quaregnon et Jemappes

Questionné à ce propos, le bourgmestre de Quaregnon, Damien Jenart (PS), n'avait pas connaissance d'un quelconque projet porté par la SNCB ou avec son accord. "Elle n'est, à ma connaissance, pas légale et je ne peux donc pas la cautionner... Mais en toute honnêteté, on ne peut que l'apprécier car elle est magnifique", nous glissait-il timidement. Renseignements pris auprès de la SNCB, il s'avère finalement que cette fresque s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste.

La fresque en gare de Quaregnon. ©SNCB

Elle a donc bel et bien été commandée. "La SNCB a conclu un contrat avec le collectif Propaganza afin de réaliser des fresques street art dans les couloirs sous-voies qui donnent accès aux quais de huit gares belges", précise Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. Quaregnon et Jemappes sont les deux premières gares concernées par ce nouveau projet. Les créations viennent d'ailleurs tout juste d'être finalisées.

"Notre objectif consiste à donner l'occasion à des artistes de donner libre cours à leur créativité et à créer un environnement accueillant pour les voyageurs. Nous avons fait réaliser, en ce début du mois de juin, deux fresques; l'une à Jemappes, l'autre à Quaregnon. Six autres sont à venir en juin et juillet dans les gares de Landelies, Couillet, Floreffe, Bierges, Amay et Flemalle-Haute."

La fresque en gare de Jemappes. ©SNCB

Divers projets de street art menés ces dernières années dans les villes, notamment, ont démontré qu'un cadre de vie plus chaleureux et des bâtiments plus accueillants incitent les citoyens à se montrer plus respectueux de leur environnement. Un argument de plus pour la SNCB, dont les murs des batiments sont régulièrement et illégalement pris pour cibles par des graffeurs ou encore pour la commune de Quaregnon, qui entend elle aussi menée un projet similaire.

En effet, à l'instar de ce qui se fait à Mons dans le cadre du projet "L'art habite la ville", le bourgmestre souhaite mettre à la disposition d'un artiste les murs d'un bâtiment. Le choix de ce dernier sera prochainement arrêté et un appel aux artistes lancé. Visitmons devrait assurer le bon déroulement du projet afin que celui-ci puisse être clôturé d'ici la fin de l'année, ou en tout cas avant la 100e cavalcade.