Le magasin montois L’Alternative ferme définitivement ses portes : “une décision difficile mais aussi un soulagement”

”La crise sanitaire nous a fait énormément de tort”, explique Charles De Mol, gérant. “Tout roulait et du jour au lendemain, nous avons dû fermer nos portes. Notre chiffre d’affaires a chuté et n’est jamais réellement remonté. Les crises se sont succédé. Les stocks manquaient du fait de la guerre en Ukraine et nos factures ont explosé du fait de la crise énergétique. Mis bout à bout, ces événements ont eu raison de nous.”

Ouvert pour proposer aux citoyens une manière différente de consommer, le magasin était le dernier du genre en centre-ville. “C’est une décision qui a été très difficile à prendre car chaque mois, on a l’espoir que ça ira mieux. Ce magasin, c’est un peu mon bébé. Mais pour le maintenir ouvert, il faudrait réinvestir et donc réemprunter. Ce n’est pas tenable vu la conjoncture. Une fois que le choix a été posé, j’ai ressenti un énorme soulagement. Les factures qui s’accumulent, la clientèle qui se fait plus rare, c’est un stress permanent.”

Charles De Mol aspire désormais à plus de stabilité. “J’espère désormais pouvoir retrouver un emploi rapidement, idéalement en tant que salarié. Un job dans la fonction publique, ça me plairait bien aussi. Après avoir été dans le commerce ces dernières années, j’ai envie d’avoir mes soirées et mes week-ends libres !” Concrètement, le bail de la cellule commerciale de Charles De Mol prendra fin le 30 août prochain, avec une fermeture définitive mi ou fin juillet.

Il reste donc un peu plus d’un mois au futur ex-gérant pour liquider les stocks, nettoyer, ranger, remettre la cellule en état.