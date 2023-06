À Spiennes, l’ancienne fermette abandonnée accueillera des logements et chambres d’hôte

Concrètement, la bâtisse, laissée à l’abandon depuis déjà un moment, abritera quatre logements, quatre chambres d’hôtes et une petite surface commerciale. “On peut ouvertement se réjouir de cet objectif de reconversion, et ce pour plusieurs raisons”, souligne Maxime Pourtois (PS), échevin en charge de l’urbanisme. “Avant tout parce qu’il s’agit de la reconversion d’un bâtiment à l’abandon et donc la réhabilitation d’un chancre.”

Ensuite parce que le projet est loin d’être démesuré. “On est sur quelque chose de très raisonnable, bien loin des projets d’immeubles à appartements ou de nombreuses maisons unifamiliales. Le projet revêt aussi une autre dimension qui nous intéresse : il compte un espace dédié à la vente et à la dégustation de produits locaux. C’est une démarche que nous saluons et soutenons.”

Le projet final. ©D.R.

Ce mercredi soir, l’échevin rencontrait quelques riverains plus “réticents” face aux desseins du promoteur. “Très peu de remarques ont été formulées au cours de l’enquête publique mais quelques craintes ont malgré tout été émises, principalement en matière de stationnement parce que l’établissement est déjà situé à côté d’un restaurant. La petite réunion de ce mercredi avait pour but de les rassurer et de leur présenter les plans.”

Pour Maxime Pourtois, ce projet est très clairement positif. “Le collège communal cadre bien les choses et estime que la localisation du bâtiment, situé à deux pas des minières de silex, entre campagne et ville, est particulièrement adaptée à un projet de ce genre.” La ville entend dès lors rendre un avis préalable favorable, après quoi le dossier sera soumis à l’accord de la région wallonne pour un octroi de permis définitif dans les prochaines semaines.