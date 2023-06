Ghlin : l’entreprise Sandermans devra construire son mur anti-bruit.

Cette demande de modification a donné lieu à une enquête publique au cours de laquelle les riverains ont clairement exprimé leur opposition. Une position que le Collège montois “comprend et partage” et qui a motivé l’avis défavorable qu’il a remis. La décision définitive interviendra lorsque les résultats d’un nouveau rapport de la cellule bruit du Service Public de Wallonie seront connus.

”Cette décision illustre bien le travail que le Collège veille à mettre en place, qui doit permettre aux entreprises installées sur notre commune de pouvoir développer leurs activités et donc, de créer à terme de nouveaux emplois, tout en respectant l’environnement dans lequel elles évoluent. Les questions d’aménagement du site, de mobilité, de respect des normes environnementales et du cadre de vie des riverains ont été autant de sujets auxquels le Collège s’est montré très attentif “explique le bourgmestre Nicolas Martin (PS).

En l’occurrence, dans le cas de l’entreprise Sandermans, ce n’est pas la première fois que la ville suit cette logique. “En 2020 déjà, grâce à une collaboration et une concertation constructives entre les autorités communales, les différentes instances d’avis, la société elle-même et les riverains, Sandermans avait renoncé à son projet de stockage de peroxydes. Cela avait entraîné une forte mobilisation de la part de riverains, inquiets par la nature potentiellement dangereuse de ces matériaux. Plusieurs rencontres et un dialogue continu entre les acteurs impliqués avaient permis de trouver un consensus satisfaisant pour chacun”, rappelle encore la ville.