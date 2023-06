De l’eau brune dans les robinets de Cuesmes

”Nous avons dû planifier une intervention sur le réseau car une fuite a été détectée”, explique Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE. “Lorsque le constat est dressé, nous intervenons immédiatement et procédons à une coupure d’eau. C’est lorsque l’on remet les conduites en pression que le phénomène d’eau colorée apparaît généralement.” Ce dernier est simplement lié à la présence de dépôts de fer, remis en mouvement lorsque la vitesse de l’eau dans les canalisations change de manière importante.

La SWDE tente, lorsqu’il y a une intervention, de limiter les désagréments. “On procède à une purge en voirie mais il est possible que des dégâts soient toujours présents dans les conduites de raccordement, celles qui relient la conduite de voirie à l’habitation. C’est une eau qui est peu ragoûtante et que l’on n’a évidemment pas envie de boire mais il n’y a rien de dangereux pour la santé. Il suffit de laisser couler l’eau quelques instants.”

Si certains foyers devaient encore constater une eau colorée malgré les mesures prises pour évacuer les éventuels dépôts non dissous, ils sont invités à prendre contact avec la SWDE afin que cette dernière puisse faire le nécessaire, notamment via des compléments de purge en voirie.