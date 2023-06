Mons : 13 nouveaux commerces s’installent grâce au fond d’impulsion de la ville

Un mécanisme unique en Belgique, mis en place par le collège communal montois, et ayant vocation à favoriser l’implantation de nouveaux commerces, indépendants et franchisés. Depuis sa création en 2017, plus de 80 nouveaux commerces en ont bénéficié. Le coup de pouce est loin d’être anodin puisque la subvention au loyer peut atteindre jusqu’à 30 000 € euros la première année.

La prime à l’installation (rénovation, aménagement, mobilier…) peut quant à elle atteindre 10 000 euros. Le dispositif est financé par la taxation des centres commerciaux de périphérie et s’il s’est concentré dans un premier temps sur le centre-ville, il concerne désormais l’ensemble du territoire du Grand Mons. Ce qui a permis à de nombreux porteurs de projet de franchir le pas en développant des concepts originaux, répondant aux besoins de la population.

”Plus d’une centaine de dossiers ont été déposés et cela ne s’arrête pas”, se réjouit Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Le jury retient les projets originaux et qualitatifs qui apportent une vraie plus-value à la Ville. Ce mécanisme novateur a changé la dynamique commerciale à Mons. Aujourd’hui, Mons est l’une des rares grandes villes wallonnes à regagner du commerce en centre-ville. Le fonds a donc un véritable impact positif sur la densification et la diversité commerciale à Mons.”

Le tout de manière durable. “La plupart des commerces qui ouvrent chez nous ne sont pas éphémères. Mons a gagné plus de 50 nouveaux commerces en deux ans, en tenant compte des fermetures. C’est le meilleur résultat wallon. Et plus de 90 % des commerces installés via le fond d’impulsion sur les 5 dernières années sont toujours là et se portent bien, même après que l’aide financière de la Ville se soit éteinte”, ajoute encore le bourgmestre.

Concrètement, les 13 lauréats ont été sélectionnés par un jury sur base de différents critères. Il s’agit des enseignes suivantes :