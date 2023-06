Mons : la ville souhaite proposer plus de possibilités de voitures partagées

”Le carsharing fait partie des alternatives à la voiture individuelle mises en avant dans les programmes FAST 2030 ou le Plan Communal de Mobilité montois, qui défendent une future mobilité plus respectueuse de l’environnement”, rappelle-t-on du côté de cette dernière. Aujourd’hui, la société Cambio, liée à la ville par une convention ayant donné naissance à six stations, entend en développer deux nouvelles afin de répondre à des demandes en fortes augmentations (+20 % depuis la crise sanitaire).

Un nouveau règlement

Afin de répondre à l’augmentation de la demande et à la nécessité de proposer plus de stations et de véhicules, la Ville de Mons a décidé de se doter d’un nouveau règlement organisant l’agrément des opérateurs de voitures partagées sur des emplacements dédiés. “La plupart des études de mobilité s’accordent pour dire que la voiture restera un moyen de transport indispensable, mais que son utilisation va continuer à évoluer dans les prochaines années”, souligne Charlotte De Jaer (Ecolo), échevin de la mobilité.

”Surtout dans les plus grandes villes. On constate déjà auprès des plus jeunes que le rapport à la voiture individuelle est différent de celui de la génération précédente pour qui il était naturel de posséder une voiture. Les jeunes préfèrent investir ailleurs, surtout si des alternatives comme la voiture partagée existent. Elles sont une solution d’avenir pour la mobilité de demain. Ce nouveau règlement était donc nécessaire.”

Les différents opérateurs en mesure de proposer des alternatives et désireux de s’implanter dans la Cité du Doudou sont dès lors invités à se manifester. “L’offre en de voitures partagées à Mons n’a pas fini d’évoluer”, insiste l’échevine. La Ville de Mons souhaiterait notamment couvrir le périmètre autour de l’UCLouvain à la chaussée de Binche pour le public étudiant ainsi que les riverains jusqu’à la chaussée du Roeulx.