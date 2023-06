Mons : des événements “femmes only” pour leur permettre de prendre du temps pour elles

”Les produits sont proposés en petites quantités et viennent essentiellement de créateurs belges ou des pays voisins. La création de cette petite entreprise m’a offert une bouffée d’oxygène mais ce n’était pas encore tout à fait suffisant”, explique l’enseignante. “C’est pour cela que j’ai récemment lancé “Active mum by Louméo”, dont l’objectif est de rassembler des femmes voulant se donner des moments pour elles.”

Lors d’événements organisés, ces femmes – qu’elles soient mères ou non, jeunes ou moins jeunes, actives ou non – ont l’occasion de découvrir un lieu et un nouveau concept. Le premier événement a eu lieu le 30 mai dernier chez Chasse ma Brune, le prochain devrait avoir lieu en septembre. Les contacts sont en tout cas pris avec un lieu qui acceptera de jouer le jeu.

Marie-Laure Beugnies souhaitait permettre aux femmes de penser à elles. ©D.R.

“On sait à quel point prendre une après-midi et/ou une soirée pour soi peut être difficile. L’idée n’est donc pas de proposer cela chaque semaine mais plutôt à raison de trois ou quatre fois par an. C’est un moment où les participantes sont vraiment invitées à lâcher prise et à profiter de l’instant présent, loin des préoccupations et de la charge mentale.” Le concept séduit et apporte à Marie-Laure Beugnies la parenthèse qu’elle-même recherchait.

”On sentait qu’il y avait une demande de ce type d’événement. De mon côté, je suis heureuse et même fière de m’être écoutée, d’avoir réalisé mes envies. En peu de temps, j’ai osé franchir des limites, faire confiance à la vie.” Via sa page Active mum by Louméo, cette dernière propose aussi de découvrir le portrait de femmes jugées inspirantes qui vivent leur rêve, repoussent leurs limites ou s’écoutent, simplement.