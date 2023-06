Fonds d’impulsion de la ville de Mons : des critères d’octroi à revoir ?

Ce vendredi, la ville de Mons annonçait que 13 nouveaux commerces avaient bénéficié de son fonds d’impulsion. Lancé il y a six ans, le mécanisme a vocation à soutenir les indépendants et franchisés qui s’installent via une subvention au loyer (jusqu’à 30 000 euros la première année) et à l’installation (jusqu’à 10 000 euros). La ville précisait encore que Mons avait gagné “plus de 50 nouveaux commerces en deux ans, en tenant compte des fermetures”, et que “plus de 90 % des commerces installés via le fond d’impulsion sur les 5 dernières années sont toujours là et se portent bien.”