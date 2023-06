La ville de Mons libère 500 000 euros pour la rénovation des infrastructures du FC Flénu

Le Président du club, Alexandre Bevilacqua, ainsi que ses dirigeants bénéficieront d’un subside afin d’assurer la mise en œuvre des travaux, avec le soutien financier de la Ville. “Nous veillons à garder nos infrastructures accueillantes, tout en travaillant sur des possibilités d’extension afin de répondre aux attentes et besoins des clubs et des affiliés”, précise l’échevine des sports, Mélanie Ouali (PS).

L’objectif est donc d’offrir une infrastructure qui serve non seulement le projet sportif mais aussi le dynamisme et la vie sociale du village et de ses habitants. “L’infrastructure actuelle à Flénu est en mauvais état, plus du tout à la hauteur des bons résultats sportifs et des performances des joueurs. Leur victoire récente et leur montée en D3 ne font que confirmer la nécessité de cet investissement qui permettra aux nombreux joueurs de disposer d’installations plus confortables”, complète le bourgmestre, Nicolas Martin (PS).

Le FC Flénu est l’un des derniers clubs de foot du territoire montois qui n’avait pas encore pu bénéficier d’un tel subside. En effet, La Ville de Mons a apporté une aide financière importante à presque tous les clubs qui portent eux-mêmes la réalisation des dossiers d’infrastructures. Citons notamment le club house du Rugby Club de Mons ou encore les nouvelles installations sur le site de l’Héribus du RAFC Cuesmes.

Pour Flénu, la Ville procédera, dans un premier temps, à la conclusion d’un bail emphytéotique pour confier la gestion de l’infrastructure et du terrain au club.