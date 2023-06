Une motion pour que Mons s’affirme comme ville antifasciste

”Ces événements font écho à une tendance alarmante à l’échelle européenne et belge, à savoir l’ascension de l’extrême droite”, soulignent les quatre partis dépositaires. “En Flandres par exemple, les élections de 2024 pourraient être marquées par un vote de masse pour l’extrême droite. L’extrémisme de droite favorise le rejet, la haine et la division, menaçant la cohésion sociale.”

À Mons donc, la présence de mouvements ouvertement affichés comme étant d’extrême droite tente de percer. "A Mons, les membres de ce parti ont tenté d’intimider et d’agresser la population, poussant le Bourgmestre Nicolas Martin, à interdire leur réunion pour maintenir l’ordre public,’’ rappelle Cédric Mélis (PS). “Face à ces événements préoccupants, la motion présentée vise à prévenir toute autre manifestation de groupuscule d’extrême droite sur le territoire montois qui incite à la haine et au rejet de l’autre.”

Concrètement, la motion, respectant l’ensemble des engagements internationaux de la Belgique pour le respect des droits humains, propose d’empêcher la diffusion de propos incitant à la haine et à la discrimination, et d’engager toutes procédures nécessaires pour y parvenir. De plus, elle invite à établir un canal de communication officielle avec le Front antifasciste montois et les autorités communales, pour relayer toute information concernant des événements susceptibles de troubler l’ordre public.

”La motion encourage également la sensibilisation de la jeunesse montoise face aux dangers de l’extrême droite et à l’importance du vivre ensemble, notamment à travers le soutien d’initiatives menées par la Ville de Mons, en tant que Pouvoir organisateur, en partenariat avec des associations issues de la société civile comme le Front antifasciste montois.” La motion sera soumise au vote de l’ensemble des conseillers montois ce mardi.