La ville de Mons clôture son compte avec un bénéfice de 3,4 millions d’euros, l’opposition estime que la majorité hypothèque l’avenir des Montois

”De façon très synthétique, après la dernière adaptation budgétaire (MB2/2022) et en tenant compte de l’utilisation d’une partie du Plan Oxygène (11M sur les 25M disponibles), la trajectoire comptable réalisée est meilleure que celle envisagée”, souligne la majorité. “Le résultat budgétaire de l’exercice 2022 se clôture ainsi avec un bénéfice de 3,4 millions d’euros et le solde des exercices antérieurs (recettes et dépenses d’avant 2022) est de 17 486 euros. Le résultat budgétaire global (propre + antérieur) au 31 décembre 2022 est donc de 3,47 millions d’euros.”

”Un véritable tour de force réalité par la majorité”

Un boni dégagé sans augmenter les taxes, sans toucher au volume du personnel et à l’offre de services et en maintenant des investissements. “La gestion de la Ville de Mons par le Collège se démarque en 2022 par une très grande maîtrise des dépenses. C’est particulièrement significatif pour les frais de fonctionnement qui sont en forte diminution par rapport au budget initial. C’est donc un véritable tour de force qui a été réalisé malgré la situation extrêmement déficitaire que présente l’ensemble des pouvoirs publics belges.”

Pour autant, la ville reste consciente que l’équilibre est fragile. “Même si les finances communales sont en bien meilleure posture que prévu ou que dans d’autres grandes Villes, l’aide wallonne reste nécessaire et une gestion rigoureuse s’impose pour la suite.” Cette prudence est d’ailleurs réclamée à cor et à cri par le groupe d’opposition Mons en Mieux, qui ne voit pas dans les chiffres présentés de bonnes nouvelles.

”Rien de neuf sous le soleil, le collège continue d’hypothéquer l’avenir des Montois. C’est le Fort Boyard de la dette : toujours plus haut, toujours plus fort !”, a souligné Hervé Jacquemin. De son côté, Georges-Louis Bouchez a reproché à la ville de ne pas avoir la maîtrise de ses dépenses, de compter sur les aides wallonnes, de continuer son plan de nomination des agents communaux.

L’opposition réclame des réformes structurelles

”Aucune réforme n’a été mise sur pied pour inverser la tendance. On continue à dépenser pour faire la fête ou pour aller en justice. Ce qui nous pend au nez, c’est une sacrée gueule de bois car la ville est en train de griller toutes ses capacités d’investissements. La vérité c’est qu’aujourd’hui, cette majorité altère l’avenir des Montois de demain.” Un message alarmiste que Nicolas Martin (PS), bourgmestre, a balayé d’un revers de main.

”Vous nous prédisez l’apocalypse depuis longtemps et force est de constater que cela n’arrive pas. Oui, la ville doit continuer à emprunter. Mais cela n’est fait que dans le strict respect des balises imposées par la Région wallonne à l’ensemble des communes, à savoir à hauteur de 160 euros par an et par habitant.” Le bourgmestre a par ailleurs soutenu que certaines difficultés financières étaient héritées de politiques fédérales, certaines missions ayant été reléguées sur le dos de communes déjà financièrement asphyxiées.