Opération de contrôle dans le quartier de la gare de Mons : 8 arrestations et 11 PV rédigés

Le dispositif de contrôles a été coordonné en deux phases : l’une en occupation visible du terrain définie par des patrouilles et des contrôles aléatoires sur le secteur, et l’autre, en périmètre fermé caractérisée par des contrôles systématiques des personnes, des véhicules et des établissements.

61 personnes contrôlées

Au total, 61 personnes, 9 véhicules et 3 établissements ont été contrôlés qui ont donné 5 arrestations administratives (ivresse, séjour illégal, vérification d’identité), 3 arrestations judiciaires, 4 PV de non-respect au Règlement Général de Police relatif au stationnement et à la consommation d’alcool sur la voie publique, 3 PV pour séjour illégal, un PV pour travail au noir, 2 PV pour personnes signalées et un PV pour détention illégale de stupéfiants. En outre, les agents ont procédé à une ordonnance de capture, ont mis sous scellés un établissement et ont procédé à une perception immédiate pour GSM au volant.

L’opération a été menée grâce à un travail de coordination transversale et élargie” On relève une implication particulière des Inspecteurs du Commissariat de Proximité de Mons-centre pour lesquels le quartier de la gare est l’un des secteurs de travail quotidien le tout en synergie avec notre Département de l’Intervention, notre Brigade Canine, notre Service d’Enquête et Recherche. Un maître-chien stupéfiants de la Police fédérale était également présent de même que l’Office des Étrangers, l’ONSS et l’ONEM. “Au sein de la Zone de Police Mons-Quévy, les nuisances sociétales et la lutte contre le trafic de stupéfiants constituent des priorités du Plan zonal de Sécurité” a communiqué la zone de police de Mons/Quévy. “À ces objectifs s’ajoute un travail de fond sur le sentiment de sécurité sur le territoire zonal, véritable préoccupation de nos actions quotidiennes. Ainsi, en vue de diminuer le sentiment d’insécurité des commerçants et habitants d’un quartier, l’un des plans d’actions consiste à mener des contrôles spécifiques et à assurer une visibilité policière comme ce fut le cas lors de l’opération d’hier.”

Le bourgmestre sur place

Cette volonté d’agir et plus spécifiquement l’opération d’hier répondent aux priorités du Bourgmestre Nicolas Martin qui s’est d’ailleurs rendu sur place : “À l’image du reste du pays et de ses grandes villes, nous sommes victimes de l’échec flagrant de la politique belge en matière de lutte contre le trafic de drogues. Il faut maintenir la pression et poursuivre le nettoyage du quartier par rapport aux trafics. La situation s’est améliorée avec l’arrivée des brigades PUMAS, créées en début de mandat à cet effet, mais le phénomène existe toujours, ce qui est insatisfaisant à mes yeux. L’opération d’hier fait suite à de nombreuses autres et s’ajoute à une présence policière constante. Près d’une trentaine de policiers et d’agents de différents services y ont participé. C’est une très bonne chose, et nous allons poursuivre en ce sens. L’objectif est clair : déranger les dérangeants.”