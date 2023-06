Saison lancée pour les Apéros Montois : ils investissent le site des anciens abattoirs

”Le comité sortant avait envie de laisser la place aux jeunes. De notre côté, l’objectif sera de satisfaire nos habitués, les personnes qui nous connaissent déjà bien, tout en touchant un public aussi plus jeune”, explique Rémy D’Hoop, président fraîchement élu. L’organisation est totalement bénévole et ne dépend dès lors pas de la ville de Mons, même si celle-ci apporte un soutien logistique apprécié. “Nous fonctionnons depuis toujours en asbl. Toute l’équipe est donc bénévole.”

Objectif: 2000 personnes

Les bénéfices récoltés lors des événements permettent à l’association de poursuivre ses activités mais aussi de soutenir des associations partenaires. Ce vendredi, c’est l’Institut Saint Ferdinand qui en profitera dans le cadre d'un projet humanitaire au Rwanda. “En général, on tourne autour des 1 000 à 1500 participants. Compte tenu de la météo estivale de ce vendredi, on espère atteindre les 2 000 personnes. On est persuadés que c’est tout à fait possible.”

Le nouveau comité à la tête des Apéros Montois. ©D.R.

Au menu de cette ouverture, de la musique grâce à la présence de DJ, des foodtrucks dont un glacier, histoire d’éviter le coup de chaud, mais aussi des bars à bière, à champagne et à gin. “On essaie, autant que faire se peut, de mettre des produits montois, ou en tout cas locaux, à l’honneur. Pour cette fois, on s’est par exemple associé à El Monte Gin.” Et parce que Mons est résolument une ville culturelle, une visite des expositions en cours sur le site des Anciens Abattoirs sera possible.

Pour l’occasion, une nocturne sera en effet proposée dès 18 heures. Le public pourra découvrir la vitrine des créateurs de la Galerie BeCraft ou l’exposition Thérèse Lebrun, glaneuse de porcelaine. “On espère vraiment que tout le monde passera un bon moment. C’est l’objectif numéro un”, ajoute le président, épaulé par Loris Carminatti, vice-président, et Luca Vitale, trésorier.

Les Apéros Montois sont organisés, depuis 2011, chaque troisième vendredi du mois entre juin et septembre. Et si cette fois-ci, le rendez-vous est donné sur le site des Anciens Abattoirs, d’autres lieux devraient être investis dans les prochains mois.