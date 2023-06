30 foodtrucks, des groupes musicaux, des activités pour enfants et un concours du plus gros mangeur au programme du food festival de la TeamGrosLard

Il y en aura donc pour tous les goûts ces 4, 5 et 6 août à l’occasion du food festival de la TeamGrosLard. “Pour cette nouvelle édition, nous avons mis un point d’honneur à maximiser au mieux l’espace. Il pourra ainsi accueillir les 30 foodtrucks prévus pour cette nouvelle édition ainsi que notre bar, qui sera dédoublé cette année. Un espace VIP sera également créé grâce à nos partenaires”, confie Julien Malaise, organisateur du food festival TeamGrosLard.

En plus de pouvoir manger les bons petits plats des foodtrucks présents sur le festival, il sera également possible d’écouter de la bonne musique. Des groupes de Cover de musique rock et hip-hop animeront ainsi la journée du samedi. Les Montois de Lemon Straw feront également le déplacement ce jour-là. Les DJs seront ensuite à l’honneur avec la venue de Mademoiselle Luna, Furax ou encore Joss. Il y en aura donc pour tous les goûts aussi bien dans l’assiette que dans les oreilles.

Pendant que les adultes s’amusent, les enfants… s’amuseront aussi ! Un coin leur sera spécialement dédié, comprenant divers jeux et châteaux gonflables. Les plus petits pourront quant à eux rester à la garderie présente sur place également. Le food festival de la TeamGrosLard sera donc plus familial que jamais cette année. L’objectif est évidemment d’attirer un maximum de monde pour cette nouvelle édition. “L’idéal serait d’avoir le plus de monde possible. Nous dépendons cependant énormément de la météo. Des aménagements permettront tout de même de couvrir les 250 tables de huit personnes. Tout est pensé pour accueillir un maximum de monde peu importe le temps”, ajoute Julien Malaise.

Le traditionnel concours du plus gros mangeur sera également de retour cette année. Il sera uniquement dédié aux adultes qui devront enfiler le plus de fricadelles possibles. Dix fricadelles artisanales et garnies sont ainsi prévues par participant. Les inscriptions auront lieu le dimanche au guichet du food festival de la TeamGrosLard.

Pour payer facilement, un système de bracelet rechargeable sera à nouveau mis en place. “Nous trouvons cette solution plus hygiénique tant elle limite l’échange de billets. Les visiteurs pourront se procurer leur bracelet au guichet et le recharger via leur carte ou en liquide. Des bornes seront également installées sur le festival”, conclut Julien Malaise.