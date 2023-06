Une course d’orientation intergénérationnelle organisée pour la première fois à Saint-Ghislain

”Cette initiative est née à la suite d’une évaluation réalisée sur base de notre statut de centre sportif local intégré”, explique Kévin Posier, gestionnaire de Saint-Ghislain Sports. “En étudiant statistiquement le public touché par nos activités, nous nous sommes rendu compte que nous ne proposions pas d’activité intergénérationnelle, et par extension familiale.”

Un nouvel objectif s’imposait alors naturellement à l’équipe. “On a réfléchi et assez rapidement, on s’est tourné vers l’idée d’une course d’orientation parce que c’est déjà quelque chose que l’on propose lors de nos stages dans l’enceinte du Stade Saint-Lô. Ça fonctionne toujours très bien auprès des enfants. On s’est simplement demandé comment transposer ça à plus grande échelle tout en préservant un aspect intergénérationnel.”

Concrètement, au départ du stade Saint-Lô, enfants et parents/adultes collaboreront et devront ouvrir les yeux pour repérer les balises dissimulées en centre-ville. “Il s’agit de QR Code à scanner. Les équipes disposeront d’un temps imparti pour trouver les 30 balises. Celle qui aura rempli sa mission, en un minimum de temps, remportera un cadeau. On s’attend à ce que certains soient là pour “la compétition”, à ce que d’autres profitent surtout d’une balade et de l’occasion de redécouvrir Saint-Ghislain autrement.”

Pour les organisateurs, l’essentiel reste d’offrir un moment convivial, tout en permettant aux participants de pratiquer une activité sportive. “C’est après les examens, avant les vacances. C’est une chouette façon de se détendre un peu”, insiste Kévin Posier. Le nombre de participants n’est pas limité. En revanche, les inscriptions sont obligatoires avant le grand jour. Plus d’informations via http://sgsports.be/course-d-orientation-de-l-ourse-2023/