Rodéo fou en plein centre-ville de Mons : Said B., déjà poursuivi pour tentative de meurtre sur 6 personnes, pourrait avoir fait d’autres victimes

L’homme a été présenté devant la chambre du Conseil et est désormais poursuivi pour tentative de meurtre sur six personnes et une entrave méchante à la circulation. Ce lundi toutefois, le parquet de Mons précisait que les personnes heurtées par le véhicule ne seraient peut-être pas les seules victimes du conducteur fou. “Il y aurait vraisemblablement plus de victimes. Elles sont en cours d’identification”, annoncent Vincent Macq, procureur du Roi, et Damien Verheyen, substitut du procureur et magistrat de presse.

"On est dans un contexte un peu chaud"

”On ne parle pas ici de victimes ayant été percutées. Mais il est possible que sur cette nuit-là, ce ne soit pas les seuls faits que l’on puisse lui reprocher. On est dans un contexte un peu “chaud”, dans un milieu qui est potentiellement aussi un peu “chaud”. On essaie de reconstituer la chronologie de la soirée de cet individu.” Certains avaient notamment évoqué une bagarre, un peu plus tôt dans la soirée, impliquant Said B.

De nombreux devoirs d’enquête sont donc toujours en cours, “notamment des expertises et des auditions de témoins”, précisent encore le procureur et le substitut. Certaines des victimes de cette nuit-là ont été placées en incapacité jusqu’au mois de septembre prochain. Said B. passera quant à lui une nouvelle fois devant la chambre du conseil le 12 juillet.

À n’en pas douter, ses antécédents judiciaires devraient peser lourd dans la balance au moment de se prononcer sur la suite à donner au dossier. À ce stade, on sait que l’homme, de nationalité française et âgé d’une quarantaine d’années, était seul à bord. Des analyses devront permettre d’établir s’il était sous influence ou non au moment des faits. Très agité, il ne s’était pas montré coopérant avec les enquêteurs.

Plusieurs personnes percutées en quelques minutes

Pour rappel, cette nuit-là, une altercation avait éclaté sur la Grand-Place de Mons. Un groupe de personnes s’en était mêlé afin de tenter d’apaiser les esprits. Said B. avait quitté les lieux, avait repris sa voiture – une Ford Fiesta alors garée rue du Miroir – et avait roulé à vive allure en direction de la Grand-Place. Trois personnes extérieures aux événements avaient d’abord été heurtées. Le conducteur avait poursuivi sa route à contresens dans la rue de Nimy, heurtant au passage deux véhicules. Une femme, présente sur place, s’est retrouvée en état de choc.

Le rodéo fou de l’individu s’était terminé au niveau de la rue d’Havré, où il avait percuté une voiture avec à son bord deux personnes. Il avait été repéré et intercepté par la zone de police Mons-Quévy en ville, aux alentours de 5 heures du matin.