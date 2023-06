L’UMONS accueille la première cérémonie de remise des brevets OFF 4 décernés aux officiers pompiers

”Cette certification constituera l’aboutissement d’une formation dans laquelle l’UMons est le partenaire francophone universitaire, UHasselt étant le partenaire néerlandophone”, explique-t-on du côté de l’UMons. “À partir du 1er janvier 2024, l’obtention de ce brevet permettra d’être nommé au grade de colonel et deviendra une condition indispensable pour postuler à la fonction de commandant de zone.”

Cette année, ce sont sept commandants de zone qui sont arrivés au terme d’une formation qui a débuté, côté francophone, le 6 février dernier à l’École provinciale du Feu du Hainaut à Jurbise. “Cette formation, appelée OFF 4, est la dernière étape dans les formations des officiers des services d’incendie. Celle-ci vient compléter la réglementation des formations du personnel opérationnel des zones de secours au plus haut niveau, avec à la clé la possibilité d’obtenir le brevet du cadre supérieur OFF 4.”

Dans quelques mois, l’OFF 4 deviendra une condition indispensable pour postuler à la fonction de commandant de zone et permettra d’être nommé au grade de colonel. “C’est ce précieux sésame que vont donc récupérer les participants francophones lors de la cérémonie de ce mercredi. Dans ce cas-ci, les personnes concernées sont déjà colonels et commandants de zone, mais cette formation a toute son importance, notamment en termes d’évolution et d’évaluation permanente.”

La formation OFF 4 est composée de deux parties. La première est composée des modules de formation théoriques qui se concentrent sur la stratégie et la direction, la communication, le process management, la diversité, la sécurité et le bien-être au travail. La seconde partie est un stage de 100 heures avec la rédaction du rapport d’activité et d’analyse. Les commandants de zone qui ont participé à la formation OFF 4 sont toutefois dispensés du stage. Les autres participants (13 officiers) réaliseront leur stage au cours de la deuxième moitié de 2023.

Chez nous et plus particulièrement pour la zone de secours Hainaut-Centre, notons que Daniel Jonas, commandant de zone OFF4, est concerné.