À Mons, la crise entraîne une ruée vers les biens neufs ou à rénover : "Il y a encore quelques bonnes affaires, mais très peu sous les 500 000 euros"

Au niveau architectural, Mons a tous les atouts d’une ancienne cité médiévale, avec ses ruelles étroites qui relient la Grand-Place, et une disposition en forme de couronne qui a marqué le développement de la ville autour de cette place forte historique. Il faut dire qu’après les comtes du Hainaut, les influences ont été nombreuses, avec les dominations bourguignonne, espagnole, autrichienne, française et hollandaise, avant que la révolution belge n’éclate, en 1830.

Mais c’est bien la période industrielle qui a marqué durablement l’aspect de la ville. Si le centre historique n’a que peu bougé, Mons a grandi à mesure de l’essor économique et industriel qu’elle accueilli. Au milieu du XIXe siècle, les fortifications ont été abattues pour agrandir la ville, avant que la construction des deux ceintures ne dessine la carte qu’on connaît désormais, avec un boulevard intérieur sur le site de la fortification dite “urbaine” et le grand boulevard sur les fondations du mur néerlandais.

Aujourd’hui, on retrouve ces caractéristiques dans le développement de la ville, avec ces couronnes qui partent du centre-ville. Le centre présente ainsi des maisons anciennes, et surtout des immeubles exceptionnels, des maisons de maître ou encore d’anciens hôtels devenus logements de luxe. Sont ensuite regroupés des logements plus petits et abordables qui rappellent l’époque ouvrière. Au plus on s’éloigne du centre, au plus les quartiers s’aèrent, avec des maisons quatre façades, mais aussi des facilités pour des sections de la ville de Mons, comme Hyon, Saint-Symphorien ou encore Maisières.

“La situation est compliquée pour les agences”

Cet héritage historique particulier a eu pour effet de créer un marché immobilier dynamique et varié. Cela s’est vérifié fin 2020 et, surtout, en 2021, quand l’explosion de la demande a aussi touché Mons. Des Bruxellois et des Brabançons wallons y ont afflué pour trouver des biens à des prix plus attractifs, et donc nourrir des projets plus ambitieux, en centre-ville, mais aussi dans les quartiers et villages alentour.

Les prix sont en baisse mais les propriétaires ne l’acceptent pas tous. ©Jean-Luc Flémal

Mais voilà que l’histoire a pris un nouveau tournant en février 2022. Une guerre à l’autre bout de l’Europe a eu une influence sur l’ensemble de l’économie européenne, et le marché immobilier montois n’y a pas échappé, paralysé par un ralentissement assez important. “Sur le terrain, la situation est assez compliquée pour certaines agences, réagit Alban Fridenbergs, patron de l’agence immobilière du même nom. La hausse des taux d’intérêt a redistribué les cartes, et un candidat acquéreur qui pouvait emprunter 300 000 euros il y a un an ne peut plus emprunter que 240 000 euros à présent. Le problème, c’est que les vendeurs pensent encore pouvoir vendre à prix d’or, alors qu’ils sont obligés de revoir leurs prétentions à la baisse.”

“Tous les vendeurs n’ont pas compris le marché”

Inévitablement, la situation entraîne une baisse des prix sur le marché montois. “Les prix partent à la baisse, mais tous les vendeurs n’ont pas compris la problématique du marché. Les banques prêtent moins vu la hausse des taux. La valeur de l’argent n’est plus la même. Or ceux qui vendent pour acheter un autre bien ont quand même besoin de plus de moyens. Celui qui pensait vendre son bien pour pouvoir en acheter un autre par après doit en demander beaucoup plus. Il lui faudrait, par exemple, 30 000 euros de plus pour un bien initialement repéré à 360 000 euros.”

Cette situation amène les agents immobiliers à se montrer plus flexibles et à faire valoir leurs qualités en matière de communication et de marketing. Fort heureusement, Mons a des arguments à mettre en avant en temps de crise. Il y a quelques mois, les agents immobiliers constataient que les biens à faible PEB n’avaient plus la cote à cause de la hausse des prix des matériaux ou encore de la crainte des taxes sur les biens moins bien isolés. “Aujourd’hui, la baisse des prix sur ce type de biens profite à ceux qui veulent investir. On pense aux jeunes qui ont un petit budget et qui se tournent vers de petits biens à rénover, mais aussi aux investisseurs qui ont de l’argent, affirme Alban Fridenbergs. À l’opposé, les biens neufs idéalement situés ont aussi beaucoup de succès. Je prends l’exemple d’un complexe de 300 appartements dont les unités ont été vendues en un clin d’œil alors que la construction n’est pas finie du tout.”

La périphérie montoise garde un attrait fort pour les candidats acheteurs. A l’inverse, en centre-ville, il semble que le marché soit plus calme. “Il y a encore quelques petits biens pour lesquels on peut faire une bonne affaire, mais cela reste compliqué en dessous de 500 000 euros, prévient le patron de l’agence Fridenbergs Immobilier. La difficulté vient aussi des nouvelles règles mises en œuvre par la Ville de Mons. Les autorités sont devenues très strictes sur la destination des biens mis en vente, et certains projets doivent être revus. Je prends l’exemple d’un propriétaire qui voulait vendre un bien de six chambres. La Ville n’a autorisé qu’une installation de quatre chambres à l’avenir pour des raisons de sécurité. Elle a épinglé un escalier en bois qui menait à des chambres, par exemple. Finalement, cet immeuble est passé du statut d’immeuble de rapport à immeuble d’habitation et le propriétaire est passé d’un projet de vente à celui d’une location.”

“Je n’ai jamais vu autant de départs à l’étranger”

Quant au profil des acheteurs et vendeurs, il évolue également avec la crise économique. “Je n’ai jamais eu autant de personnes qui partaient s’installer à l’étranger, assure l’agent immobilier. Sinon, dans l’ensemble, on sait qu’un crédit hypothécaire dure en moyenne sept ans. Après ce laps de temps, les propriétaires décident soit de réemprunter, soit de faire des travaux ou des agrandissements. Dans le cas d’une vente, cela dépend du profil. On voit aussi bien des gens revendre pour aller vers plus grand, que pour aller vers plus petit. À chaque génération sa volonté. Comme je le dis souvent, les soixante ans et plus revendent leur grande maison avec son grand jardin pour une maison de plain-pied ou un appartement. Et les jeunes couples avec enfants cherchent, eux, une habitation plus grande avec un jardin pour pouvoir inviter leurs amis.”

Les nombreux visages du marché immobilier montois Mons permettent à chacun d’y trouver son compte, entre des prix qui ne sont pas aussi élevés que dans d’autres grandes villes, et une diversité architecturale qui a l’avantage de multiplier les possibilités de projets. On pense notamment à la passerelle de la gare de Mons qui a su créer un lien entre le centre-ville et la nouvelle ville.