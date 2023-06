L'UCLouvain et l'UMons toujours bien positionnées dans le QS World University Rankings

Elle reste ainsi la meilleure université belge francophone classée. "Elle se situe dans les 12% des meilleures universités au monde suivant les critères de ce classement, qui est un des plus réputés avec ceux du Times Higher Education (THE) et de Shangaï. Figurer dans ce peloton de tête est un exploit compte tenu du nombre sans cesse croissant d’établissements évalués", souligne-t-on du côté de l'établissement.

"Depuis son intégration au classement QS, l’UCLouvain y a toujours figuré dans le top 200 malgré une forte concurrence internationale, côtoyant des universités bénéficiant de moyens parfois bien plus élevés en matière d’enseignement et de recherche." Une distinction obtenue grâce à plusieurs critères d'évaluation, notamment la recherche et le développement (réputation académique, nombre de citations scientifiques, impact de la recherche), l'employabilité des diplômés, l'encadrement académique, l'engagement à l'international (attractivité, réseaux de recherche internationaux) ou encore le développement durable. Un critère sur lequel l'UCLouvain s'est amélioré de 46 places en comparaison avec l'an dernier.

Chez nous toujours, l'Université de Mons ne démérite pas puisqu'elle reste sous la barre des 500.