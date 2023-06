Avez-vous vu les nains de la tante Ginette ? La gestion centre-ville relance son grand concours “les N’Introuvables”

Les participants auront la possibilité de remplir un bulletin de participation en indiquant leur nom et les rues dans lesquelles les nains ont été repérés. Un nain de jardin doré permettra par ailleurs, s’il est découvert en plus de six autres, de participer à un super tirage au sort. Les bulletins, une fois complétés, seront à déposer dans l’urne présente au bureau d’accueil de la gestion centre-ville (rue de Seuwe), à VisitMons (grand-place) ou au Marché aux herbes dans le cadre des Jardins d’Été.

À la clé, 15 chèques-cadeaux dragon d’or d’une valeur de 50 euros, valables dans les commerces partenaires. Pour le lot du super tirage au sort, les équipes ont là opté pour un jacuzzi gonflable d’une valeur de 450 euros. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 2 août, au siège de la gestion centre-ville. Ils seront contactés par téléphone et annoncés sur la page Facebook de la gestion centre-ville de Mons. Les chèques seront quant à eux à retirer dès le 3 août.

Pour la gestion centre-ville, cette seconde édition a vocation à pousser les Montois et badauds à réinvestir le centre-ville et à redécouvrir, parfois sous un œil nouveau, les commerces implantés, depuis longtemps ou depuis peu. C’est aussi une invitation à profiter des bonnes affaires proposées dans le cadre des soldes d’été qui débuteront dès ce 1er juillet et des animations organisées durant les week-ends dans le cadre de Destination Mons.