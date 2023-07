Le chantier du tunnel d’Hyon a avancé au ralenti ces derniers jours : l’activité reprendra “normalement” dès jeudi

Depuis plusieurs jours cependant, alors que la circulation est toujours fortement impactée en heures de pointe, le chantier semble être à l’arrêt. “Nous venons en effet de connaître une période creuse au cours de laquelle l’activité a été suspendue sur le chantier”, explique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. “Dès ce jeudi, l’activité reprendra normalement et les manœuvres entreprises seront à nouveau visibles des automobilistes.”

Une question de planning

Cette parenthèse s’explique, selon la porte-parole, par la nature même du chantier. “On intervient sur des éléments électromécaniques mais aussi sur du génie civil. Au total, ce sont quatre entreprises différentes qui doivent coordonner leurs agendas pour intervenir simultanément sur le chantier. Dès qu’il y a un couac, une surprise sur chantier – et c’est systématiquement le cas quand on intervient à tous les niveaux -, il faut revoir les plannings.”

Objectif, éviter de laisser traîner les choses et accumuler du retard. “On se réadapte au moindre couac pour éviter d’en arriver là. Ce n’est pas parce qu’il n’y a personne sur chantier que nous prenons du retard. Il y a aussi un travail moins visible pour les usagers qui est effectué dans les locaux techniques. Dans le cas présent, aucun retard n’est pour l’instant à déplorer.”

Les travaux dans le tunnel d'Hyon, sur le ring de Mons, ont été quelque peu en standby ces derniers jours. ©A.Lcx.

Et de préciser : “Certains automobilistes se demandent peut-être pourquoi, compte tenu de cette période plus creuse, les bandes de circulation n’ont pas repris leur configuration habituelle. C’est simplement lié au fait que cela ne valait pas la peine pour quelques jours et parce que la vitesse aurait, dans tous les cas, toujours été limitée à 50 kilomètres/heure. L’éclairage de la partie gauche du tunnel ne fonctionne actuellement plus. Les conditions minimales de sécurité n’auraient donc pas été rencontrées.”

Pour rappel, le but de la protection passe antifeu est de limiter l’échauffement du béton en cas d’incendie pour réduire les dégâts à l’infrastructure et ainsi limiter les travaux à entreprendre en cas d’incident.